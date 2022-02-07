Четверо пропавших крымчан в январе найдены мертвыми

К сожалению, пропавши без вести в Крыму порой находят мертвыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму за январь 2022 года без вести пропали 46 человек, четверо из них, к сожалению, были найдены мертвыми. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Крым».

Также из всех пропавших 28 человек были найдены живыми. По сей день нет никакой информации о еще пяти пропавших, девять заявок - не подтверждены.

Всего за прошедший год в Крыму пропало 646 человек, из них 486 человек нашли живыми, 61 - мертвыми.

Напомним, совсем недавно в Крыму пропавшего мужчину нашли по следам в снегу. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым поделились подробностями поиска жителя Ленинского района.

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