Из ущелья реки Люка в Крыму эвакуировали пенсионерку с травмой ноги

Женщина получила травму во время прогулки в районе ущелья реки Люка. Фото: скриншот из видео/youtube

Вчера, 6 февраля, в районе ущелья реки Люка 71-летняя пенсионерка получила травму ноги, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. На помощь к женщине выдвинулись спасатели.

- По прибытии к месту, сотрудники спасательного ведомства оказали пострадавшей первую помощь: провели иммобилизацию травмированной конечности с использованием вакуумной шины, - говорится в сообщении. К машине скорой помощи ее эвакуировали на носилках.

Легкой травмой пенсионерке отделаться не удалось - потребовалась госпитализация.

Напомним, 6 февраля в крымских горах четыре часа искали заблудившегося туриста. Мужчина сбился с тропы и не мог определить свои координаты.

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