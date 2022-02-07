Утром 7 февраля в Севастополе загорелся продуктовый магазин

На тушение пожара ушло около часа. Фото: 92.mchs.gov.ru

Утром 7 февраля в Севастополе загорелись подсобные помещения в продуктовом магазине на улице Правды. Об этом сообщили в главке МЧС по городу-герою. О пожаре стало известно в 05.07.

- По прибытии информация подтвердилась: происходило горение вещей в подсобных помещениях здания, имелось сильное задымление. В кратчайший срок пламя удалось локализовать и устранить открытое горение, - говорится в сообщении.

На полную ликвидацию пожара потребовалась чуть больше часа. Его площадь составила 50 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших не было. Причины возгорания еще предстоит установить.

Напомним, при пожаре под Алуштой 4 февраля погиб человек. Огонь тушили около четырех часов.

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