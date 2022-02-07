В Крыму на «удаленку» перевели 432 класса и 38 школ

Больше всего школ закрыто из-за ОРВИ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму из-за осложнения эпидемиологической обстановки на дистанционное обучение перевели 432 класса в 126 школах. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Минобразования РК.

- Из них 73 класса в 37 школах переведены на обучение с использованием дистанционных технологий по ковиду и 359 классов в 89 школах - по ОРВИ, - уточнили в пресс-службе Минобраза.

Кроме того, в Крыму закрыли 38 школ, из них пять из-за осложнения ситуации с Covid-19, а 33 - из-за ОРВИ. Полностью закрыт также один детский сад и 59 дошкольных групп. Из них 44 - по ОРВИ и еще 15 из-за коронавируса.

Также на «удаленку» переведена одна группа в колледже.

Как КП-Крым сообщала ранее, на прошлой неделе число классов, переведенных на дистанционное обучение, равнялось 515. Полностью на «удаленку» тогда перешли 33 школы.

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