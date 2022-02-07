Керчанин до смерти избил сожительницу и получил 8 лет колонии

За жестокое избиение сожительницы керчанин получил восемь лет строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Керчанина осудили на восемь лет колонии за жестокое избиение сожительницы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

42-летний мужчина на протяжении недели избивал свою жертву, которая скончалась от полученных повреждений, в том числе от закрытой черепно-мозговой травмы.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - говорится в сообщении.

Ближайшие восемь лет керчанин проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что под Симферополем мужчина из ревности жестоко избил мать двоих детей и порвал женщине легкое. В настоящее время она находится в больнице.

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