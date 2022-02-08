Эксперт оценил износ теплосетей Крыма на уровне от 70 до 90%

Теплосети Крыма изношены на 70-90% Фото: Олег УКЛАДОВ

Износ теплосетей «Крымтеплокоммунэнерго», которые построили еще в 60-70 годы, достигает 70-90%. За все это время лишь единожды проводилась частичная их модернизация.

- В результате износ сетей и оборудования достигает достаточно больших значений - в среднем от 70 до 80%, а в Ялте и Симферополе - до 90%, - сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» гендиректор предприятия Эдуард Селиванов.

Треть из них - наружные теплотрассы. В настоящее время предприятие проводит ремонт на сетях, восстанавливая теплоизоляцию. Также своевременно устраняются прорывы подземных участков, поэтому подавать теплоноситель в дома удается почти без отключений.

Напомним, «Крымтеплокоммунэнерго» обеспечивает теплом 75% абонентов республики, в том числе 164 детсада, более 170 школ и более четырех тысяч МКД.

Ранее сообщалось, что в домах крымчан на 2022 год запланирована установка более 30 тысяч «умных» счетчиков. Наличие такой системы исключает возможность ошибок, кроме того, клиентам не придется тратить время на посещение расчетных центров.

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