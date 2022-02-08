В Симферополе оштрафуют владельца шлагбаума, из-за которого не смогла проехать «скорая»

В центре Симферополя охранник парковки у ТЦ не пустил за шлагбаум приехавшую на вызов «скорую». Фото: скриншот из видео

В Симферополе владельца шлагбаума, через который не пропустили карету «скорой помощи» к пациенту, оштрафуют. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Напомним, инцидент произошел в декабре прошлого года: в центре крымской столицы охранник парковки не дал проехать карете «скорой» к больной женщине. Возмущенные очевидцы опубликовали видео в соцсетях. Запись мгновенно вызвала шквал негативных комментариев, после чего произошедшим заинтересовались в правоохранительных органах.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, парковкой на улице Одесской, куда не пустили машину СМП, владеет юрлицо на основании договора аренды с местной администрацией. Но шлагбаум и ограждения установлены с нарушениями - за границами предоставленной земли.

Также выяснилось, что сторож, не пустивший экипаж «скорой», ранее был судим и не имеет права работать частным охранником. Трудовой договор с ним был расторгнут.

- Кроме того, в договоре на оказание охранных услуг объект охраны не конкретизирован, на охраняемом объекте не размещена информация об осуществлении пропускного режима. В этой связи прокурор в адрес руководителя фирмы внес представление, - говорится в сообщении.

Ответственное должностное лицо охранного предприятия и охранник привлечены к административной ответственности.

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