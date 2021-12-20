В Симферополе охранник не дал карете скорой помощи проехать на парковку к больной женщине

Пациентке, к которой ехала бригада врачей, все же оказали необходимую помощь. Фото: Скриншот из видео

В центре Симферополя охранник парковки у торгового центра не пустил за шлагбаум приехавшую на вызов «скорую». Видео произошедшего разлетелось по социальным сетям и не на шутку возмутило пользователей:

- Охранник ненормальный! И кто парковку там установил?

- Хозяина парковки надо спрашивать! Эта парковка видимо к пирамиде относится. Охранник - человек подневольный, что сказали, то и делает!

Все случилось еще в пятницу 18 декабря. «Скорая» приехала на вызов на улицу Одесскую, но из-за шлагбаума не смогла попасть во двор. Чтобы оказать помощь пациентке, врачам пришлось с оборудованием идти к женщине пешком через всю парковку.

По словам очевидцев, охранник еще долго донимал водителя «скорой», но через полчаса врачи привели женщину к машине и увезли ее в больницу.

- Действительно, произошел случай, когда охрана одной из парковок города не пропустила автомобиль «скорой помощи» через шлагбаум. Однако вызов «скорой помощи» был обслужен, - подтвердили информация КП-Крым в пресс-службе Минздрава Крыма.

По информации ведомства, пациентке, к которой ехала бригада врачей, все же оказали необходимую помощь - ее доставили в больницу.

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