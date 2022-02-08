В Севастополе с парковки эвакуировали машины, чтобы инвалид мог припарковаться

В Севастополе инвалиду пришлось вызвать полицию, чтобы припарковать машину. Фото: Подслушано в Севастополе/vk

В ночь на 8 февраля в Севастополе на улице Колобова эвакуатор забрал машины, которые были припаркованы на местах для инвалидов.

Как сообщила корреспонденту «Крым 24» замруководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа, машины забрали после звонка в ГИБДД мужчины-инвалида, который не смог найти свободное паркоместо рядом с домом.

- На место незамедлительно направился экипаж ДПС, который подтвердил данную информацию. На место парковки с нарушением ПДД был направлен эвакуатор. Мужчина с ограниченными возможностями смог поставить свой автомобиль на предназначенное для инвалидов парковочное место, - рассказала Нажа.

Ранее сообщалось, что а Симферополе оштрафуют владельца шлагбаума, из-за которого к больной пациентке не смогла проехать «скорая». Ограждения были установлены с нарушениями.

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