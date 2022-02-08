В Бахчисарае укрепили треснувшую стену Ханского дворца

Фото: пресс-служба Минкульта Республики Крым

В Бахчисарае закрепили треснувший фасад Графского корпуса Ханского дворца. Как сообщили в пресс-службе министерства культуры РК, специалисты провели срочные аварийные работы.

- В результате обильных осадков и размывания почвы у основания здания возникла просадка Графского корпуса, что повлекло за собой растрескивание фасада здания. На место оперативно выехали руководство и сотрудники дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры. Ведется установка строительных лесов для дальнейшего демонтажа покрытия кровли из черепицы и насыпного грунта, с целью уменьшения нагрузки несущих конструкций здания, - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Минкульта, завершить все работы по реставрации Ханского дворца планируется в конце 2023 года.

Как КП-Крым сообщала ранее, трещина на свитском корпусе при работах по набережной образовалась вчера, 7 февраля. Это связано с проектной ошибкой. Серьезного урона зданию трещина при этом не нанесла.

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