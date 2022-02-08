Стена здания Ханского дворца в Крыму дала трещину во время реставрации

Руководитель успокоил: серьезного урона зданию трещина не нанесла.
Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
На стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае появилась большая трещина. Здание повредилось во время реставрации из-за проектной ошибки, сообщил руководитель дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Илья Алымчев.
- Вчера появилась трещина на свитском корпусе при работах по набережной. Когда укладывали канализацию, съехала одна стенка, появилась трещина. Это проектная ошибка. По факту, этого фундамента не оказалось, и стенка опиралась просто на грунт, - рассказал он.
Руководитель успокоил: серьезного урона зданию трещина не нанесла.
Фото: Архив "КП"
Руководитель успокоил: серьезного урона зданию трещина не нанесла, поэтому строители уже приступили к противоаварийным работам.
- Думаю, в течение месяца этого все устранится. Работа идет в плановом режиме, объект культурного наследия мы сохраним. На работу это никак не повлияло.
Заметим, в конце прошлого года работы по реставрации были выполнены на 30%. Тогда ремонт полностью закончили на трех объектах из 16: гробницы «Дюрбе Диляра-Бикеч», «Северное Дюрбе» и «Южное Дюрбе». На остальных объектах реставрация продолжается.
Также, по информации руководителя дирекции, в 2022 году должны быть заключены контракты по объемам в «Главном корпусе», «Гареме» и «Екатерининской миле».
Конец реставрационных работ намечен на следующий год.
СПРАВКА «КП»
Ханский дворец в Бахчисарае - это одна из самых ярких достопримечательностей Крыма и единственная в своем роде резиденция крымско-татарских правителей. Сейчас это большой музейный комплекс, который входит в историко-культурный заповедник. Общая площадь дворцовой территории превышает 4 гектара, на которых расположены больше 20 объектов Культурного Наследия России, старейшие из них датированы XVI веком - эпохи расцвета ханств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В этом году начнется реставрация еще двух объектов Ханского дворца в Бахчисарае
Сохранение исторического объекта Крыма обойдется в 2 миллиарда рублей (подробнее)
Во время реставрационных работ в Ханском дворце нашли подземные ходы в гарем
В будущем там проведут масштабные археологические раскопки (подробнее)