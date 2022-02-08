Стена здания Ханского дворца в Крыму дала трещину во время реставрации

Руководитель успокоил: серьезного урона зданию трещина не нанесла. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

На стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае появилась большая трещина. Здание повредилось во время реставрации из-за проектной ошибки, сообщил руководитель дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Илья Алымчев.

- Вчера появилась трещина на свитском корпусе при работах по набережной. Когда укладывали канализацию, съехала одна стенка, появилась трещина. Это проектная ошибка. По факту, этого фундамента не оказалось, и стенка опиралась просто на грунт, - рассказал он.

Руководитель успокоил: серьезного урона зданию трещина не нанесла. Фото: Архив "КП"

Руководитель успокоил: серьезного урона зданию трещина не нанесла, поэтому строители уже приступили к противоаварийным работам.

- Думаю, в течение месяца этого все устранится. Работа идет в плановом режиме, объект культурного наследия мы сохраним. На работу это никак не повлияло.

Заметим, в конце прошлого года работы по реставрации были выполнены на 30%. Тогда ремонт полностью закончили на трех объектах из 16: гробницы «Дюрбе Диляра-Бикеч», «Северное Дюрбе» и «Южное Дюрбе». На остальных объектах реставрация продолжается.

Также, по информации руководителя дирекции, в 2022 году должны быть заключены контракты по объемам в «Главном корпусе», «Гареме» и «Екатерининской миле».

Конец реставрационных работ намечен на следующий год.

СПРАВКА «КП»

Ханский дворец в Бахчисарае - это одна из самых ярких достопримечательностей Крыма и единственная в своем роде резиденция крымско-татарских правителей. Сейчас это большой музейный комплекс, который входит в историко-культурный заповедник. Общая площадь дворцовой территории превышает 4 гектара, на которых расположены больше 20 объектов Культурного Наследия России, старейшие из них датированы XVI веком - эпохи расцвета ханств.

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