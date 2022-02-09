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Происшествия9 февраля 2022 5:16

Симферополец до смерти избил сожительницу и получил 10 лет строгого режима

Ранее он уже был судим за аналогичное преступление
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Пьяный симферополец до смерти избил сожительницу

Пьяный симферополец до смерти избил сожительницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд приговорил 45-летнего жителя Симферополя к 10 годам лишения свободы за жестокое избиение своей сожительницы, повлекшее ее смерть. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Крым.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей сожительницей избил ее, нанеся не менее 6 ударов кулаком в область жизненно-важных органов. Помощь пострадавшей он не оказал, на следующие утро обнаружил, что сожительница скончалась от полученных травм, - говорится в сообщении.

Его приговорили к 10 годам строго режима. Это не первый срок, который мужчина проведет в изоляции от общества, - ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарае мужчина, подозреваемый в убийстве, заколол себя ножом. Крымчанина должны были вызвать на допрос к следователю.

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