Крымчанина будут судить за нападение на семейную пару и кражу 130 тысяч рублей

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о разбойном нападении на семейную пару в Сакском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неоднократно судимый житель Крыма получит новый срок за нападение на семейную пару и кражу их имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратура РК.

В прошлом году с Крайнего Севера в Крым переехала семейная чета, поселившись в селе Абрикосовка. Об этом прознал злоумышленник и решил обчистить дом новоселов. Вооружившись пневматическим пистолетом «STALKER» и газовым баллончиком, мужчина забрался ночью в их дом.

Избив хозяина, он обыскал дом на наличие денег и украшений. Собрав в общей сумме добра на 130 тысяч рублей, он прихватил с собой и документы потерпевших. За ценные бумаги и паспорта мужчина решил потребовать выкуп в размере 40 тысяч рублей. Перед уходом он пригрозил паре поджогом дома, если те обратятся в полицию.

- С похищенными ценностями обвиняемый скрылся, а через несколько дней был задержан работниками правоохранительных органов, - говорится в сообщении.

Далее уголовное дело будет рассматривать суд.

Ранее сообщалось, что симферополец до смерти избил сожительницу и получил 10 лет строгого режима. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

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