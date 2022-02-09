Двоюродным братьям из Симферополя грозит три года колонии за фиктивную прописку иностранцев

Обоим мужчинам грозит срок за фиктивную прописку иностранцев Фото: Светлана Макеева

Двум двоюродным братьям из Симферополя грозит три года лишения свободы за фиктивную прописку иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Установлено, что 44-летний симферополец поставил на учет в своей квартире семь иностранных граждан, поддавшись на уговоры своего старшего двоюродного брата, говорится в сообщении.

Обыск подтвердил, что в доме больше никто кроме одного из братьев не живет, что подтвердили и соседи. Мужчинам ничего не оставалось, как признать вою вину. На них завели уголовное дело. Теперь им светит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что крымчанина будут судить за нападение на семейную пару и кражу 130 тысяч рублей. Ночью вор обчистил дом новоселов, забрав даже документы.

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