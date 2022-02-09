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Происшествия9 февраля 2022 7:48

В Симферополе сбили человека на улице Севастопольской 9 февраля

Под колеса авто мужчина попал прямо на «зебре»
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Пешеход попал под колеса прямо на "зебре". Фото: скриншот из видео

Пешеход попал под колеса прямо на "зебре". Фото: скриншот из видео

Утром 9 февраля в Симферополе на улице Севастопольской сбили человека. Водитель наехал на пешехода прямо на «зебре».

Как пишут очевидцы в соцсетях, сейчас светофор в этом месте не работает. Возможно, это и стало причиной ДТП.

Напомним, крымчанин, насмерть сбивший девушку на «зебре», погиб за два дня до приговора. Ему грозило до пяти лет лишения свободы. По словам родственников и соседей мужчины, в последнее время он сильно пил и говорил о желании уйти из жизни. На учете у психиатра он не состоял.

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