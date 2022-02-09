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Общество9 февраля 2022 11:24

Алушту ждет единая набережная от Профессорского уголка до Семидворья

Концепцию разработает Министерство курортов Крыма
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Набережная Алушты разделена на несколько частей

Набережная Алушты разделена на несколько частей

Фото: Анна КИРИЕНКО

Алушту ждет единая набережная протяженностью в 7 км. Такое поручение сегодня на совещании в Алуште сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Променадная набережная от города до поселков в одну сторону и другую, - подчеркнул он. - Администрации концептуально отработать с Минкурортов. Будем входить на руководство страны с просьбой помочь решить эту задачу.

Планом развития Алушты набережная определена главной градообразующей доминантой, формирующей единый морской фасад города. Единый транзитный проход запланирован вдоль побережья от Профессорского уголка до села Семидворье.

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