Алушту ждет единая набережная от Профессорского уголка до Семидворья

Набережная Алушты разделена на несколько частей Фото: Анна КИРИЕНКО

Алушту ждет единая набережная протяженностью в 7 км. Такое поручение сегодня на совещании в Алуште сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Променадная набережная от города до поселков в одну сторону и другую, - подчеркнул он. - Администрации концептуально отработать с Минкурортов. Будем входить на руководство страны с просьбой помочь решить эту задачу.

Планом развития Алушты набережная определена главной градообразующей доминантой, формирующей единый морской фасад города. Единый транзитный проход запланирован вдоль побережья от Профессорского уголка до села Семидворье.

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