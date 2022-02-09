В Алуште вынуждены разбирать свалки на участках, чьи хозяева живут за границей

Мусор приносят ветер и жители соседних домов Фото: Архив "КП"

В Алуште вынуждены тратить бюджетные деньги на уборку земельных участков, чьи хозяева живут за рубежом и в Крыму не появляются. Об этом сегодня на совещании сообщила глава администрации Галина Огнева.

- В частной собственности не резидентов РФ земельные участки остались бесхозными, - подчеркнула она. - Владелец есть, а никто не ухаживает.

В муниципалитете провели инвентаризацию земель, находящихся в собственности иностранцев.

- Попытались выйти на контакт с собственниками, сейчас решаем вопрос об изъятии данных участков и убираем «летучими группами», - добавила Огнева.

Напомним, с 20 марта 2021 года вступил в силу запрет подданным других государств владеть наделами в приграничных районах полуострова, к которым отнесены 19 из 25 регионов республики. Органы местного самоуправления в скором времени приступят к работе по принудительной продаже земельных участков, принадлежащих иностранным гражданам и организациям на приграничных территориях в Крыму.

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