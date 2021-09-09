Иностранцы спешат избавиться от земельных наделов в Крыму

Земльные участки иностранцев подлежат изъятию Фото: архив "КП"

Иностранные граждане продолжают избавляться от своих земельных участков в Крыму. С 20 марта вступил в силу запрет подданным других государств владеть наделами в приграничных районах полуострова, к которым отнесены 19 из 25 регионов республики.

При своих сотках остались владельцы земли в Белогорском, Красногвардейском, Первомайском районах, Симферополе, Джанкое и Красноперекопске. Остальные обязаны либо продать участок, переоформить его на гражданина РФ, либо вернуть в муниципальную собственность и оформить договор аренды, если на участке есть зарегистрированный в законном порядке дом.

По информации Госкомрегистра, за апрель-июнь свои участки продали 1722 иностранных гражданина из более 9 тысяч землевладельцев с паспортами других государств. Однако точной базы данных о нерезидентах с собственными наделами в приграничных районах у Госкморегистра нет.

- Перечень иностранцев-землевладельцев периодически обновляется, - уточнили в комитете. - Из него исключаются лица, которые предоставили в комитет документы, подтверждающие приобретение ими гражданства РФ.

Запрет иностранцам владеть землей на приграничных территориях установлен п. З ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации. Перечень территорий устанавливается указом президента РФ, и Крым попал туда в марте 2020 года.

Алушта, Ялта, Армянск, Евпатория Керчь, Судак, Феодосия, Бахчисарай, Джанкойский, Кировский, Нижнегорский, Черноморский районы, а также Андреевский, Балаклавский, Гагаринский, Качинский, Ленинский, Нахимовский и Орлиновский районы Севастополя и город Инкерман стали территориями, где иностранцам нельзя быть собственниками земли.

Под действие запрета попали садоводческие кооперативы, дачные и коттеджные поселки на морском побережье и индивидуальные дома в курортных городах и поселениях полуострова, чьи хозяева иностранные подданные. Больше всего среди них граждан Украины - по разным оценкам около 10 тысяч человек владеют недвижимостью у моря.

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