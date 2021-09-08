Иностранцы до 30 сентября должны вывезти из Крыма свои авто

Авто в некоторых случаях могут изъять Фото: Архив "КП"

В Крыму 30 сентября истекает срок временного ввоза машин для личного пользования, сообщили в пресс-службе региональной таможни.

- Лицам, осуществившим временный ввоз транспортных средств для личного пользования, необходимо до 30 сентября 2021 года вывезти с таможенной территории Евразийского экономического союза транспортное средство либо обеспечить совершение действий по их выпуску в свободное обращение, - уточнили в Крымской таможне.

Срок временного ввоза иностранных машин должен был закончиться еще 31 марта текущего года, но он был продлен из-за пандемии коронавируса и действующих ограничений.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Иностранцы могут ввозить авто для личного использования на территорию ЕЭС, куда входит и РФ, на срок до года. Для этого не нужно оплачивать таможенную пошлину и налоги. Если срок ввоза заканчивается, владелец должен задекларировать транспортное средство и вывезти его с территории ЕЭС или оплатить таможенную пошлину и налоги, а потом свободно пользоваться машиной. Если владелец машины не озаботится этими вопросами, машину могут изъять. Также, кроме пошлин и налогов, придется заплатить штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

КСТАТИ

Сумма таможенной пошлины за ввезенное авто зависит от нескольких факторов - новый автомобиль или подержанный, российского производства или иностранного.

Для новых авто иностранного производства (не больше трех лет с момента выпуска) таможенная пошлина самая высокая. Она рассчитывается, исходя из 50% стоимости авто. Таким образом, таможенная пошлина может достигать и 500 тысяч рублей.

Напомним, в марте 2021 года иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Сохранить дома, построенные на участках, иностранные граждане могут, если оформят аренду на землю.

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