Появилось видео задержания террористов «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму

Фото: скриншот из видео от ЦОС ФСБ

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания четырех членов террористической организации Хизб ут-Тахрир»*. На видеозаписи видны сотрудники силового ведомства, проводящие обыск в доме задержанных.

По данным ФСБ, члены террористической ячейки в Крыму осуществляли деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

У задержанных обнаружили большое количество пропагандистских материалов, которые они под видом мирных жителей распространяли среди крымчан.

Напомним, о ликвидации крымской ячейки террористической организации стало известно 9 февраля. По информации ФСБ, террористы планировали в стране насильственный переворот.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

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