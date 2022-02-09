ФСБ в Крыму задержала членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*

ФСБ задержала четырех участников террористической организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму задержали участников «Хизб ут-Тахрира»*, готовивших насильственное свержение власти. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

- Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, задержаны четыре участника терструктуры, - говорится в сообщении.

По данным силовиков, члены террористической ячейки осуществляли деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

Преступники под видом мирных жителей пропагандировали среди крымчан и севастопольцев террористическую идеологию. На местах жительства террористов было обнаружено и изъято большое количество материалов запрещенной организации, а также средства связи и информационные носители.

Напомним, в конце января сотрудники ФСБ пресекли деятельность московской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. К лишению свободы на срок от 11 до 18 лет колоний строгого режима тогда приговорили двух лидеров организации и шесть ее активных членов.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

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