Ялтинское кольцо и центральные площади Алушты украсят к курортному сезону

Курорт потратит на озеленение и уборку больше 100 миллионов в год Фото: Анна КИРИЕНКО

Ялтинское кольцо и центральные площади Алушты украсят цветами к курортному сезону. Об этом сегодня на совещании сообщила глава администрации Галина Огнева.

- Долгожданное наше Ялтинское кольцо сделаем к курортному сезону цветущим, ярким и привлекательным для гостей, которые едут в Ялту и гостят у нас в Алуште, - заверила она.

Со своей стороны глава Крыма порекомендовал не высаживать дорогостоящие культуры.

- Уходите от дорогих культур, их содержание будет стоить дурных денег, - подчеркнул Сергей Аксенов. - Травка есть - уже другой вид. Алуште показано быть зеленым городом со всех сторон.

Напомним, в 2014 году в рамках проекта «Цветущий Крым» каждый город, район и поселок Крыма выбирал для себя цветок-символ из коллекции Никитского ботсада, чтобы сделать его основной культурой в озеленении. Алушта выбрала себе розу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50