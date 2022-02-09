Двух террористов «Хизб ут-Тахрир»* арестовали на два месяца

Террористы готовили в стране насильственное свержение власти Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Киевский районный суд Симферополя арестовал двух членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Как сообщили в пресс-службе суда, они заключены под стражу до 7 апреля.

Ходатайство в суд было подано следователем следственного отдела ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Террористам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

- Являясь участниками деятельности организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, используя приобретенные ими специальные познания и агитационные навыки, осуществляли скрытую незаконную деятельность в виде оправдания и пропаганды идей данной организации среди населения, склоняя жителей к участию в ее деятельности, - уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, сотрудники ФСБ в Крыму задержали четырех участников запрещенной организации. По данным силовиков, террористы осуществляли деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

*запрещенная в РФ террористическая организация.

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