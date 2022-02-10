В Крыму пропала красивая молодая женщина

Ирина Федорова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят отозваться всех, кто знает местонахождение жительницы Севастополя Ирины Федоровой.

Ориентировка на пропавшую Ирину Федорову. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Пропала Федорова Ирина Николаевна, 34 года (1987 года рождения, - сообщают поисковики, отмечая, что женщина 14 января 2022 года ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей: 172 сантиметров рост,: нормальное телосложение, серые глаза и русые волосы.

Молодая красивая женщина была одета в синее пальто и светло-бежевые ботинки.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам : 8(800) 700-54-52, 112. Звонки бесплатные.

В Черноморском районе объявили розыск 48-летней Веры Рой, исчезнувшей из поля зрения близких 8 февраля 2022.

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