Семь лет колонии получили предприниматели, похитившие севастопольца ради выкупа

В суде мужчины раскаялись в содеянном и признали свою вину Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд в Севастополе приговорил троих предпринимателей к 6 и 7 годам колонии строгого режима за похищение человека ради выкупа. Об этом сообщили в пресс-службе города-героя.

Апрельским утром 2021 года потерпевший выгуливал на улице собаку, когда к нему к нему на машине подъехали трое похитителей и, приставив в бок пистолет, заставили сесть в салон авто. Надев на севастопольца наручники, они повезли его загород.

- В дальнейшем они планировали записать видеообращение потерпевшего к родителям о передаче денежных средств за его освобождение. Однако потребовать выкуп они не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции при поддержке бойцов подразделения специального назначения, - говорится в сообщении.

Преступников поймали на автодороге в Балаклавском районе Севастополя, где заложника освободили.

Похитителями оказались мужчины 36, 37 и 34 лет. Двое получили по 7 лет колонии, третий - 6. Еще полтора года они проведут в изоляции от общества после отбывания основного вида наказания. Кроме того, их обязали выплатить 400 тысяч рублей потерпевшему в качестве моральной компенсации.

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