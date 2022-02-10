В Крыму 613 подростков прошли вакцинацию «Спутником М» от COVID-19

613 подростков в Крыму вакцинированы от коронавируса «Спутником М» Фото: Виталий ПАРУБОВ

По состоянию на 10 февраля в Крыму от COVID-19 вакцинировались 613 подростков. Всего первым компонентом препарата в республике иммунизированы 937 тысяч человек, что составляет 77% от намеченного плана.

- Хочу напомнить, что у нас 1200 доз вакцины пришли в Республику Крым. На сегодняшний день у нас 613 детей уже вакцинировано, уже больше половины, - сообщил в эфире «Крым 24» заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Крыму отмечается значительный рост числа заболевших, как и по всей России. В республике действует режим повышенной готовности из-за распространения нового штамма - «омикрона». На амбулаторном лечении находятся 4500 человек, еще 2140 сейчас в стационарах.

Напомним, в Крыму за последние сутки зафиксировали антирекорд по суточному количеству зараженных коронавирусом - 1100 инфицированных.

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