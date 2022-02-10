В Крыму главы муниципалитетов будут отвечать за подготовку пляжей к лету-2022

В Крыму главы муниципалитетов персонально ответят за подготовку пляжей к курортному сезону Фото: Александра Тимощенко

В Крыму утвержден план мероприятий, по которому будет проходить подготовка и проведение нового курортного сезона в 2022 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правительства республики.

В частности, определены лица, которые будут нести ответственность за надлежащую подготовку пляжей.

- Установить, что персональную ответственность за своевременное открытие пляжей, их надлежащее функционирование в течение купального сезона 2022 года несут главы администраций муниципальных образований Республики Крым, - сказано в документе.

Контролировать исполнение обязанностей, которые теперь возложены на администрации муниципалитетов, будет Минкурортов РК. Среди запланированных мероприятий: определение паркомест рядом с популярными туристическими объектами, обеспечение свободного доступа к Wi-Fi на автовокзалах и автостанциях, подготовка портовой инфраструктуры к летней навигации и прочее.

Ранее сообщалось, что Минкурортов Крыма ужесточит правила аренды пляжей. С недобросовестными арендаторами договоры расторгнут.

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