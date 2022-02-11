Трогательное видео, как в Крыму искали заблудившихся 10-летних девочек

Школьниц нашли в зимнем лесу. Фото: архив "КП"

В Крыму начало февраля ознаменовалось громким ЧП – в Симферопольском районе бесследно исчезли 10-летние Даша и Надя.

К счастью, поиски в которых принимали участие несколько сотен человек - полицейские, спасатели, волонтеры, увенчались успехом. Воспитанниц Лозовской школы-интерната обнаружили глубокой ночью в лесу.

- Рассказ от первого лица, - так называется видео, которое появилось в паблике отряда «ЛизаАлерт» Крым.

В коротком минутном ролике одна из девочка рассказывает, как они ушли на прогулку, попали в лес и заблудились, где намокли в луже и сильно замерзли.

- Мы увидели фонари, побежали за ними. Спасателям мы сказали, что нам очень холодно, и они нас спасли, - поделилась подробностями маленькая крымчанка, отметив в завершении, что она с подругой поступила неправильно, уйдя без спроса на прогулку. - Так делать нельзя!

Бесхитростный рассказ трогает до слез, ведь дети могли насмерть замерзнуть в зимнем лесу.

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