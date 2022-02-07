В Крыму двух десятилетних беглянок из интерната искали в ночном лесу

Девочек нашли спустя 5 часов поисков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму несколько сотен человек - полицейские, спасатели, волонтеры - искали двух воспитанниц школы-интерната. Девочек нашли в лесу глубокой ночью в компании дворовых собак и с уже обмороженными ногами.

Двух четвероклассниц Лозовской спецшколы не досчитались за ужином. Дарья и Надежда ушли гулять и не вернулись. Воспитатели забили тревогу и вывали полицию.

- В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступило сообщение о том, что из школы-интерната пропали две 10-летние девочки, - уточнили в пресс-службе МВД по Республике Крым. - В район поиска прибыли сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району, специалисты других ведомств. К розыску подключились волонтеры.

В территориальные отделы полиции и наружным патрулям направили ориентировку с приметами пропавших подростков. Сотрудники полиции проверили территорию села, парки, скверы, а также станции и вокзалы в Симферополе.

К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Первые поисковики были на месте уже в 21:20. Вместе с полицейскими и спасателями разбились на несколько групп и начали прочесывать территорию.

- Наших прибыло 49 поисковиков, а вместе с остальными службами всего около 200 человек принимали участие, - рассказала КП-Крым координатор отряда в Крыму Наталья Харламова. - Разделили район на квадраты и пошли прочесывать.

Нашли девчонок в двух километрах от интерната. Они рассказали, что просто заблудились в лесу. Пытались найти обратную дорогу по своим следам, но не вышло. Уставшие дети решили переночевать в лесу, и на рассвете продолжить поиски пути назад.

- Они знали, что их будут искать спасатели. Ждали, что вот-вот помощь придет, - добавила Харламова. - Девчонки сильно замерли, ног не чувствовали. Легли на землю, хотели переночевать прямо в лесу. Хорошо, что их нашли раньше, чем они совсем замерзли. Это горно-лесная местность, где даже в +2 c° можно получить обморожение.

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Все ночное путешествие девочек сопровождали дворовые собаки. Они первыми отреагировали на шум от приближающихся поисковиков. Среди стволов деревьев девчонки увидели проблески фонарей. На часах было 2:40.

- Несмотря на глубокую ночь, спасателями в буквальном смысле был обследован каждый метр территории от интерната до горы Байраклы и до села Денисовка, - подчеркнули в республиканском главке МЧС. - Спустя 5 часов поисковых работ спасателем МЧС России Юрием Циперовичем были найдены обе девочки. Их обнаружили в районе русла реки Салгир. Медицинская помощь спасенным не потребовалась. В настоящее время в главном управлении МЧС России рассматривается вопрос о награждении Юрия Циперовича ведомственным знаком отличия.

Полицейские уверяют, что в отношении несовершеннолетних никаких противоправных деяний совершено не было. С девочками просто поговорили о том, что самостоятельно отправляться в лес опасно. Да они и сами уже это понимают.

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