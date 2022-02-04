Подростки пытались убить свою школьную знакомую Фото: "КП" Архив

Школьники из села Железнодорожное Бахчисарайского района, пытавшиеся убить свою 15-летнюю знакомую, сделали это из-за неразделенной любви. Свою версию произошедшего КП-Крым рассказал знакомый с ситуацией в учебном заведении источник.

По словам собеседника агентства, план «кровавой мести» изначально пытались исполнить три ученика Железнодорожненской школы.

Напомним, по информации источника КП-Крым в правоохранительных органах, инцидент произошел 1 февраля в заброшенной котельной на территории школы в селе Железнодорожное. В ходе допроса сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, горе-преступники признались в содеянном - их ключевой целью действительно было убийство.

- Они пошли курить за «заброшки», увидели Таню (имя изменено, - прим.ред.), затащили ее внутрь и напали на нее. Когда она потеряла сознание, те испугались. Один из них убежал искать взрослых, но никого не нашел, - рассказал собеседник.

Причиной страшного поступка стала неразделенная любовь - оба нападавших школьника были влюблены в девочку, однако, она не ответила на чувства ни одного из них. Тогда разъяренные крымские Отелло придумали план мести школьнице - для реализации своего плана они подготовили веревку и нож.

По информации источника издания, самочувствие девочки сейчас не вызывает опасений - после произошедшего ее доставили в больницу.

Одного из подростков, напавшего на девочку, Бахчисарайский суд отправил под домашний арест. Будущее второго малолетнего преступника, который еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, будет решаться в порядке действующего законодательства РФ.

Дело несовершеннолетних преступников поставил на контроль глава Следкома РФ Александр Бастрыкин - он поручил руководителю крымского СК Владимиру Терентьеву представить подробный доклад о ходе расследования.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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