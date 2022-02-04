Крымского школьника, пытавшегося убить 13-летнюю девочку, посадили под домашний арест

Сейчас один из малолетних преступников находится под домашним арестом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бахчисарайский районный суд Республики Крым отправил под домашний арест подростка, который пытался убить свою школьную знакомую, сообщили в пресс-службе суда.

- Бахчисарайский районный суд Республики Крым удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому 2005 года рождения, - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 1 февраля на территории заброшенной школьной котельной в селе Железнодорожное. Двое парней силой затащили девочку в помещение, где попытались задушить.

- Потерпевшая потеряла сознание. Однако, смерть девочки не наступила по независящим от школьников обстоятельствам, - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что будущее второго малолетнего преступника, который еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, будет решаться в порядке действующего законодательства РФ. Уточняется, что мальчик едва достиг 13-ти лет. К расследованию также подключились республиканская прокуратура и Следком.

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