Февраль бьется в конвульсиях: синоптики расстроили новым прогнозом в Крыму

В ближайшие несколько дней сухую и относительно теплую погоду сменит холодный фронт с дождем и мокрым снегом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима в Крыму подходит к концу. И хоть погода на полуострове немного успокоилась после затяжных морозов и сильных снегопадов, на весеннее тепло пока лучше не рассчитывать. Синоптики регионального гидрометцентра дают не очень утешительные прогнозы, последний месяц зимы напоследок еще даст жару.

По информации Крымского гидрометцентра, в ближайшие несколько дней сухую и относительно теплую погоду сменит холодный фронт с дождем и мокрым снегом.

- 8 февраля в первой половине дня ожидаем облачную погоду с прояснениями, а во второй – дождь, шквалистый юго-западный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°; днем +4...+6°, - рассказали КП-Крым в гидрометцентре.

Однако из-за прохождения холодного фронтального раздела 9 февраля в горах полуострова ожидаются дожди и мокрый снег. В южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки.

- Усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с, 9 февраля - порывы до 25 м/с, - добавили синоптики.

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