Погода устроила американские горки: злой циклон вновь принесет резкое похолодание в Крым

За ночь в Крыму выпало около 9 миллиметров снежных осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этой зимой Крым решил удивлять и, наконец, вспомнил, что такое снег, метель и мороз до минус 15. Весь месяц на полуострове бушует стихия и приносит крымчанам много неприятностей: метель останавливает движение транспорта или устраивает дтп, а автомобили на трассах застывают в километровых пробках.

По прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, весь день 23 января на дорогах полуострова будет гололедица. Температура опустится до 8 градусов со знаком минус.

- Все воскресенье будет облачно с прояснениями. Временами снег, а на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный - 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8°, днем около 0°, - отметили синоптики.

За ночь в Крыму выпало около 9 миллиметров снежных осадков. Больше всего их зафиксировали в горах Ай-Петри и на Ангарском перевале.

- Максимальные осадки в виде снега зарегистрированы: Ай-Петри - 9мм, Ангарский перевал - 7 мм. В ближайшие два часа осадки прогнозируются в восточных районах Республики Крым до 2 мм, - отметил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Садаклиев.

Кроме того, из-за обильного снегопада и метели сотрудникам ГУП РК «Крымавтодор» пришлось очистить и обработать от снега 1516 километров дорог, сообщили в пресс-службе предприятия.

При этом пришлось израсходовать 2713 тонн противогололедного материала, привлечь 116 человек и 73 единицы специализированной техники.

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