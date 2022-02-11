Евпаторийцы должны платить за сохранение старинных домов в городе

Старинные здания являются достопримечательностями Евпатории. Фото: evp.rk.gov.ru

Собственники старинных домов в Евпатории обязаны финансово участвовать в их содержании и сохранении. Однако, как сообщили в пресс-службе местной администрации, оплата дорогостоящих работ для горожан - непосильная ноша.

Дело в том, что, приобретая жилье в здании, которое является объектом культурного наследия, новые владельцы берут на себя обязательства по содержанию общего имущества. Но проводить проектно-изыскательские и реставрационные работы таких объектов может только специализированная лицензированная организация. В частности, в срочном ремонте нуждаются фасады и кровли зданий по адресам: улица Бр. Буслаевых, 30/2/7, улица Тучина, 1/2, улица Революции, 29/18 и 37.

На сегодняшний день в многоквартирных домах требуется ремонт фасадов и кровель. Фото: evp.rk.gov.ru

- Мы понимаем, что для граждан проведение работ по обследованию объектов культурного наследия является неподъемной задачей. Поэтому совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым будет рассматриваться механизм проведения всех необходимых работ по сохранению данных объектов, - сообщил ио главы администрации города Александр Рытов.

Он подчеркнул, что сохранение облика старинных зданий в городе - важная задача, так как подобные объекты являются достопримечательностями и формируют культурный код Евпатории.

Напомним, ранее сообщалось, что в Евпатории строят два детсада на 600 воспитанников. На данный момент на площадках идут активные строительные работы.

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