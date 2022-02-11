Керченский «предприниматель» получил 4,6 года колонии за кражу 86 тонн продукции

Керченский городской суд приговорил мошенника к 4,6 годам колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Керчи назначил местному «предпринимателю» наказание в виде 4,6 лет колонии за мошенничество и взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Мошенник принимал крупные партии сельхозпродукции от предпринимателей, с которыми за товар не расплачивался. Так он присвоил более 86 тонн продукции стоимостью 1,2 миллиона рублей. Когда против мужчины началось расследование, он пытался дать взятку в 50 тысяч рублей сотруднику органов, чтобы тот не возбуждал уголовное дело.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жительнице Симферополя грозит пять лет колонии за кражу четырех тонн арматуры. «Клондайк» крымчанка обнаружила на территории одного из предприятий.

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