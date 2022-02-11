В Симферополе объявят повторный конкурс на пост градоначальника

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе назначат повторный конкурс на пост мэра города. Об этом заявил глава городского совета Виталий Агеев. Как отметил политик, в конкурсе могут участвовать не менее двух человек, поэтому предыдущий конкурс был признан несостоявшимся.

Дату нового конкурса по выбору градоначальника власти Симферополя назначат 16 февраля.

Напомним, всего на конкурс было подано четыре заявки. По результатам проверки документов, двум кандидатам было отказано в допуске к участию в выборах мэра, а еще один крымчанин «снял» свою кандидатуру сам.

- Будем назначать новый конкурс. Скорее всего, это произойдет на следующей сессии. Мы проведем внеочередную сессию в среду и там назначим следующий конкурс, - отметил Виталий Агеев.

По словам председателя городского совета, на конкурс по выбору мэра Симферополя, который был признан несостоявшимся, документы подавали в том числе и помощник депутата горсовета Михаил Шумилин и бывший директор МБУК «Парки и столицы» Виталий Ратковский.

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