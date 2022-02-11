Оказал ребенку помощь: в крымском МВД прокомментировали ДТП с участием майора полиции

У мальчика диагностировали ушиб ноги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе МВД по Республике Крым прокомментировали аварию с участием майора полиции, в которой пострадал шестиклассник. Как КП-Крым сообщили в пресс-службе ведомства, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автобуса.

Напомним, как КП-Крым сообщал источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Маршала Жукова в Симферополе. 32-летний майор полиции, работающий в структуре МВД с 2010 года, на служебном авто сбил шестиклассника. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и полицейский не успел среагировать.

- Водитель остался на месте аварии и предпринял все необходимые меры для немедленного оказания помощи пострадавшему. 11-летний мальчик был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана разовая медицинская помощь, медики диагностировали у пешехода ушиб голени, - рассказали в пресс-службе полиции.

В пресс-службе ведомства также подтвердили, что за рулем автомобиля находился сотрудник одного из подразделений ОВД. Результаты медосвидетельствования показали, что водитель был трезв.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии с пострадавшим ребенком, проводится проверка.

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