В Симферополе майор полиции на служебном автомобиле сбил ребенка

Шестиклассник перебегал дорогу в неположенном месте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Симферополе вчера, 10 февраля, на улице Маршала Жукова майор полиции на служебном автомобиле сбил 12-летнего ребенка. Об этом КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах.

- Майор полиции ехал на служебном авто по Маршала Жукова со стороны улицы Мустафы Селимова. Из-за припаркованного автобуса внезапно на дорогу выбежал шестиклассник. Произошло все примерно в 12:50. Дорогу мальчик перебегал в неположенном месте, полицейский не успел среагировать. Школьника доставили в больницу, диагноз - ушиб левой голени, - рассказал собеседник издания.

Симферопольского полицейского доставили на медосвидетельствование в крымский наркологический диспансер. По предварительной информации, он был трезв. Майору полиции 32 года, в должности старшего оперуполномоченного он находится в течение полутора лет, а непосредственно в структурах МВД работает с 2010 года.

По данному факту назначено проведение служебной проверки, отметил собеседник издания.

Позже пресс-службе МВД по Республике Крым КП-Крым прокомментировали инцидент, а также рассказали подробности аварии.

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