2020-01-06T12:10:05+03:00
Происшествия

В Крыму пьяный полицейский за рулем служебного авто насмерть сбил пешехода

Всего в аварии пострадали трое, один человек скончался в реанимации
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Поздним вечером 4 января в центре поселка Первомайское пьяный 26-летний полицейский за рулем служебного автомобиля сбил трех пешеходов - двух мужчин и женщину.

Всех пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. К сожалению, через несколько часов, один из пострадавших - 33-летний мужчина - умер в реанимации от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, сотрудника полиции задержали, против него возбудили уголовное дело. Следствие готовится обратится в суд, чтобы избрать меру пресечения подозреваемому.

В свою очередь сотрудники МВД по Крыму начали служебную проверку в отношении своего коллеги, сообщили в ведомстве.

- По итогам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения: он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, мерам дисциплинарной ответственности будут подвергнуты его непосредственные руководители, - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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