Сломанный нос, опухший глаз и ушибы: Приезжий таксист избил симферопольца за замечание

Праздничный вечер после новогоднего корпоратива 27 декабря закончился для симферопольца Юрия Боруховича и его супруги неприятным инцидентом. После полуночи пара пыталась вызвать такси, но машина долго не приезжала. Наконец, после долгого ожидания, авто подъехало.

Зарегистрирована машина в 15-м регионе (Северная Осетия - Алания). Приезжий таксист ехал по навигатору.

- Внутри нашего микрорайона таксист поехал совершенно непонятным маршрутом. Я спросил, зачем мы едем так. Водитель сказал, что он не местный, города не знает. На мои просьбы ехать повернуть направо, на нашу улицу, мужчина ответил агрессивно и сказал, что сумма за поездку фиксированная. Прислушиваться к советам он не стал, - рассказывает Юрий Борухович КП-Крым.

Словесная перепалка быстро перешла в рукоприкладство.

Так выглядело лицо Юрия на следующий день после нападения. Фото: личный архив

- Водитель выскочил из машины, вытащил меня с заднего сиденья. Ударил по лицу, по голове. Говорил еще, что русских надо "мочить". С телефона супруги мы вызвали полицию, - продолжает рассказ потерпевший.

Конфликт остановил приехавший на место наряд полиции. Юрий написал заявление о нападении в райотделе, водитель же дал свои показания.

- Полицейским он сказал, что писать на русском языке не умеет, - заявил пострадавший.

Всю субботу, 28 декабря, потерпевший проходил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы правоохранители могли установить степень тяжести нанесенных увечий.

На третий день отек немного спал. Фото: личный архив

- У меня сломан нос, разбит глаз, также врачи диагностировали многочисленные ушибы головы и тела и повреждение пальца на руке, - сообщил Борухович.

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