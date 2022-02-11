В Ялте столяр-мошенник вернул 158 тысяч рублей обманутому заказчику

Обманутый ялтинец вернул через суд деньги, отданные столяру-мошеннику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Бахчисарая добился возврата денег от нечестного предпринимателя через суд, сообщили в пресс-службе Ялтинского городского суда.

Предприниматель из Ялты взял у заказчика 100 тысяч рублей за изготовление мебели в качестве расходов на стройматериалы. Но за заказ браться и не думал, длительное время отодвигая срок выполнения работ разными отговорками.

- Терпение заказчика лопнуло, он обратился в суд с исковыми требованиями к непорядочному ялтинцу, - говорится в сообщении.

Выслушав истца и взвесив все факты, суд заставил мошенника выплатить почти 158 тысяч рублей, включая проценты и компенсацию за ущерб, обманутому заказчику.

Ранее сообщалось, что керченский «предприниматель» получил 4,6 года колонии за кражу 86 тонн продукции. Чтобы замять уголовное дело, мошенник пытался дать взятку силовику.

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