Аномально теплая погода ждет крымчан на выходных

В Крыму потеплеет до +10 градусов. Фото: Крымский бальзам/telegram

В предстоящие выходные дни крымчан порадует теплая погода. Столбики термометров могут подняться до +10 градусов тепла. Также значительно снизится количество осадков.

- В ночь на субботу без осадков, 0…+5, а днем Крым окажется в теплом секторе североатлантического циклона и его фронта, он хвостом зацепит полуостров в плане облачности и небольших локальных дождей, - сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Однако, по его словам, осадки будут совсем незначительные. К тому же температура не опустится ниже +7…+9 в Симферополе и +5…+10 градусов на остальной части полуострова.

Зато в воскресенье антициклон вновь начнет господствовать в регионе и не ослабнет в последующие трое суток.

- Прогнозируется малооблачная погода, которую мы называет «миллион на миллион». Отмечу, что установившиеся температуры существенно превышают нормальные показатели февраля и погода, по сути, переносит нас уже в середину марта, - пояснил эксперт.

По ночам воздух будет оставаться холодным, температура в это время суток не будет подниматься выше ноля, но в дневные часы с начала следующей начали ожидается до +10 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, какой будет погода на 11 февраля в Крыму и Севастополе.

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