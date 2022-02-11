Крымчанин получил 6 месяцев колонии за повторное вождение в нетрезвом виде

В суде мужчина полностью признал свою вину Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее судимый за вождение в нерезвом виде житель Нижнегорского районного приговорен к 6 месяцем лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- В октябре прошлого года мужчина, ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы в поселке Нижнегорский, - говорится в сообщении.

Проходить тест на алкоголь он отказался, однако врать, что выпил перед поездкой, не стал. В суде мужчина полностью признал вину. Кроме наказания в виде заключения, суд лишил его водительских прав на 3,6 года.

Ранее сообщалось, что в Ялте столяр-мошенник вернул 158 тысяч рублей обманутому заказчику. Эта сумма покрыла нанесенный ущерб и сумму невыполненного заказа.

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