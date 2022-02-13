Крымчанин догнал пьяного водителя, чтобы уговорить покинуть салон авто

Неравнодушный водитель устроил настоящую погоню за пьяным водителем. Фото: скриншот из видео

В соцсетях появилось видео, на котором крымчанин устроил настоящую погоню за пьяным водителем.

Автор ролика сумел догнать мужчину и даже попытался уговорить покинуть салон авто, чтобы избежать ДТП. Однако, как написал сам очевидец, просьбы не колесить по городу в нетрезвом виде мужчина оставил без внимания. Когда случайный блюститель порядка отвлекся на звонок, нарушитель поднял стекло и уехал.

- Сегодня вечером ему повезло, что меня тачка подвела, и я не смог его дальше преследовать. Оно уехало в итоге, чудовище редкостное. Детей чуть не сбило. Я сам ехал рядом, с сигналом, и они [люди] останавливались и убегали, - написал авто видео.

В каком городе происходили данные события, не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что крымчанин получил шесть месяцев колонии за повторное вождение в нетрезвом виде. Его лишили прав на вождение более, чем на три года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50