Момент ДТП с участием 110-го автобуса в Севастополе попал на видео

Столкновение было достаточно сильным. Фото: скриншот из видео

В Севастополе 12 февраля около произошла авария с участием городского автобуса №110. Видео с инцидентом очевидцы опубликовали в соцсетях.

Момент столкновения произошел, когда шофер уже подъезжал к остановке «Проспект Октябрьской Революции».

- Севастополь 12.02.2022. В 22.30 произошла авария на остановке ПОР. Водитель маршрутного автобуса 110 был не понятно в каком состоянии! - написал автор видео.

Напомним, ранее сообщалось, что крымчанин догнал пьяного водителя, чтобы уговорить покинуть салон авто. Но к просьбам не садиться больше за руль мужчина не прислушался.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50