В Симферополе школы №13 и 36 закрыты на карантин из-за ОРВИ

Две симферопольские школы закрыты на карантин Фото: Евгения ГУСЕВА

В Симферополе две школы закрыты на карантин, сообщила заместитель главы местной администрации - начальник управления образования Татьяна Сухина.

По состоянию на 14 февраля в столичном городе на карантин из-за ОРВИ зарыты МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» и МБОУ «СОШ-детский сад» №36.

Также в других образовательных учреждениях по той же причине закрыт 31 класс. В детсадах на карантин закрыты семь групп.

Напомним, в Крыму и Севастополе 14 февраля 2022 было выявлено 1 671 случаев заражения коронавирусом. Оба региона продолжают бить рекорды по суточному приросту инфицированных.

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