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Общество14 февраля 2022 12:30

Авиасообщение с Крымом может быть нарушено всю неделю из-за тумана

Такая же ситуация ожидается на Кубани, Кавказе и в Адыгее
Ирина ГЕРЦ
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Авиасообщение могут прервать из-за плохих погодных условий

Авиасообщение могут прервать из-за плохих погодных условий

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авиационное сообщение в Крыму может быть нарушено в ближайшие семь дней из-за сильного тумана. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС МЧС России.

- В республиках Северо-Кавказского федерального округа, в республиках Крым, Адыгея и Краснодарском крае возможно нарушение авиационных сообщений и увеличение дорожно-транспортных происшествий из-за образования туманов, а также снежных и ледяных отложений, - говорится в сообщении.

Кроме того, в Крыму на этой неделе ожидается существенное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют ночные заморозки и похолодание до -7 градусов.

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