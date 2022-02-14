Губернатор Севастополя поручил разобраться в ситуации с массовым отравлением собак

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести проверку по факту отравления собак в парке Победы. Как сообщили в пресс-службе правительства города, информация о гибели животных появилась как в ряде СМИ, так и в соцсетях.

- В настоящий момент сотрудники полиции совместно с представителями управления ветеринарии готовят материалы для проверки. Глава города поручил направить в управление МВД заявление от ветеринарной службы, - говорится в сообщении правительства.

Напомним, как КП-Крым сообщала ранее, 12 февраля, в первой половине дня от севастопольцев начали поступать тревожные звонки на горячую линию «911-Службы спасения животных» «Благотворительного фонда помощи бездомным животным» с сообщениями об умирающих в конвульсиях собаках на улице Парковая.

Очевидцы публиковали кадры, где животные погибали от какого-то токсичного вещества. Хозяева животных планируют объединить усилия, чтобы наказать виновников смерти своих четвероногих любимцев.

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