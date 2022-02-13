Жертвами массового отравления собак в Севастополе стали домашние питомцы

Около шести питомцев не вернулись в субботу домой. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/vk

В Крыму отловом бездомных животных занимаются около десяти организаций. В их обязанности входит стерилизация, вакцинация от бешенства и других заболеваний, а также чипирование каждой отловленной особи. Однако проблему не удается решить полностью, доказательство тому - свободно разгуливающие стаи агрессивных псов, периодически нападающих на жителей полуострова.

Возможно, к решению вопроса решили подключиться сами крымчане. Однако способ выбрали самый бесчеловечный: вчера, 12 января, в первой половине дня от севастопольцев начали поступать тревожные звонки на горячую линию «911-Службы спасения животных» «Благотворительного фонда помощи бездомным животным» с сообщениями об умирающих в конвульсиях собаках на улице Парковая.

На чудовищных кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что животные к моменту прибытия зоозащитников уже находились в совершенно беспомощном состоянии, часть из них - погибла.

Когда зоозащитники прибыли на место, большая часть животных уже была мертва. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/vk

- Довольно много животных умерло, как бездомных, так и домашних. К сожалению, никого не удалось спасти. По словам людей, которые лично общались с хозяевами животных, доставленных в ветклинику, врачи не смогли определить, что это был за яд. Известно только, что он был намного, скажем так, токсичнее обычного, - прокомментировала КП-Крым события вчерашнего вечера оператор организации, которая принимала звонки от обеспокоенных граждан.

ВСЕ ПРОИСХОДИЛО ОЧЕНЬ БЫСТРО

Заявки о чудовищных муках четвероногих стали поступать, к сожалению, уже после того, как большая часть из них погибла. Первый звонок зафиксировали в 10.07 утра, но спасатель даже не успел доехать до злополучного места. Счет шел на минуты. После отмены первой заявки практически сразу раздался третий звонок, где-то в 11.00, с просьбой вернуть спасателя на то же место, потому что была обнаружена еще одна собака, бившаяся в конвульсиях. Далее, с небольшой разницей во времени, начали поступать все новые и новые заявки.

- День был очень суматошным, сложным. Наши спасатели «разрывались», так как было немало звонков относительно и животных, попавших в ДТП. Приехали по вызову сразу, как смогли, но было уже поздно. Оказалось, что не меньше ответственности легло на плечи ветеринаров клиники «Природа», которая оказалась ближайшей к месту трагедии, - сообщила КП-Крым директор «Благотворительного фонда помощи бездомным животным» Ирина Коробова.

По ее словам, севастопольцы стали обращаться и туда, когда поняли, что ситуация приобрела критический характер. В маленьком помещении клиники царил настоящий хаос: мест на всех животных не хватало, многие из них находились в коме, поступали все новые заявки с мольбами о помощи, а специалистов, как на зло, не хватало.

- Один из таких четвероногих пациентов находился в коме уже несколько часов. Там ему три раза пытались «запустить» сердце, но ничего не получилось. По словам специалистов, причина смерти - отравление неизвестным сильнодействующим ядом. Как правило, мы имеем дело с противотуберкулезным препаратом, которым травят собак. В таких ситуациях мы знаем, как действовать: есть антидот, который мы сразу же вкалываем. В этот раз препарат, скорее всего, был какой-то новый, очень быстро действующий. Никого не спасли, - рассказала Ирина Коробова.

Предположительно, псов отравили сильнодействующим ядовитым веществом

ЧТОБЫ НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ, НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬСЯ

Кто сотворил такое с меньшими братьями, пока никому не известно. В соцсетях «гуляют» слухи, что все было спланировано: был создан канал в Viber, где несколько сотен человек, объединив усилия, готовились к этому мероприятию. Теперь объединить усилия, чтобы наказать виновников чудовищной расправы над животными, намерены пострадавшие граждане, чьи питомцы вечером не вернулись домой.

- Мы пытаемся найти и собрать всех хозяев пострадавших собак, чтобы организовано подать заявление в полицию. Одно - по бездомным псам - уже было подано вчера. Силовики приезжали на место. Беспризорных псов погибло где-то четыре-пять. Еще шесть собак - домашние питомцы, с хозяевами которых будет организовано специальное собрание. Мы надеемся, что в МВД это дело помогут довести до конца, - выразила надежду собеседница КП-Крым.

Она подчеркнула, что представители зоозащитного сообщества будут помогать людям всеми силами. Для восстановления справедливости к делу подключится и бесплатный юрист, который сотрудничает с зоозащитниками.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОИСК СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОСТРАДАВШИХ

Вчерашние события не намерены оставлять без внимания, по принципу сарафанного радио будут собирать любую информацию, которая поможет расследованию дела. Уже сегодня должно состоятся собрание, на котором приступят к детальному разбору всех событий вчерашнего дня, чтобы подготовить полный отчет о произошедшем. На данный момент готовы дать показания четверо пострадавших.

- Мы и дальше будем связываться с участниками данного события, необходимо максимально широко распространить информацию, чтобы люди обращались непосредственно к нам. Важна любая информация, вплоть до контактов владельцев. У нас уже есть опыт работы с МВД. К сожалению, как правило, расследование убийств бездомных собак не дает положительных результатов. Но в данной ситуации есть более серьезные шансы на успех, так как пострадали владельцы домашних питомцев, - пояснила зоозащитница.

Чтобы направить в нужное русло дальнейшие действия людей, потерявших своих любимцев, на собрании проведут специальную консультацию. Что касается сроков расследования этого дела, то, по словам директора зоозащитного сообщества, все будет зависеть от активности самих пострадавших.

Справка: горячая линия «911-Службы спасения животных» начала работать шесть месяцев назад благодаря получению президентского гранта. Специалисты «Благотворительного фонда помощи бездомным животным» трудятся на волонтерской основе по всему Севастополю, откликаясь на просьбы о помощи со всех уголков города.

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