Жестокое ДТП в Крыму с 3 пострадавшими сняли на видео

Авария произошла на ЮБК, Фото: кадр видео Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В Крыму за последние года значительно больше стало машин, соответственно увеличилось и количество ДТП. Одну из аварий, которая произошла на Южном берегу Крыма снял на видео проезжающий мимо автолюбитель.

- Сильное ДТП перед поворотом на Гаспру, - такой пост сопровождает этот ролик, который появился в соцсети.

В кадре два покореженных от мощного столкновения автомобиля. Сила удара была такой, что разбитые бамперы и другие части авто разлетелись на несколько метров.

- Таксист на синей Daewoo пошел на двойной обгон, а тут ему на встречу попался КамАЗ. Водитель легковушки начал тормозить и машину понесло. Он не сумел справиться с управлением. Пострадали три человека, всех забрали медики, - такой комментарий появился под видео.

Нужно отметить, в что в Крыму такси нередко попадают в дорожно-транспортные происшествия. В центре Симферополя авто с «шашечками» врезалось в светофор, ДТП случилось на улице Маяковского.

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